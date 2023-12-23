Сбор подписей в поддержку Путина начался в Запорожской области

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина как кандидата на выборах президента России в 2024 году стартовал в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, жители Запорожской области с самого утра приходят в открывшийся 22 декабря региональный избирательный штаб Путина, чтобы поставить свою подпись.

«В помещении буквально заняты все места. Люди чувствуют заботу Владимира Путина и верят в нашего национального лидера», — написал Рогов в личном Telegram-канале.

Он также добавил, что жители Запорожской области готовы оказать Путину поддержку на каждом этапе избирательной кампании.

Ранее стало известно о начале сбора подписей в поддержку Путина в Луганской Народной Республике.