В ЛНР начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина
- РИА Новости
Пункты сбора подписей начали работать в разных населённых пунктах республики. В организации кампании участвует сеть активистов и волонтёров.
«Волонтёры здесь ожидают большое количество людей, которые могут пройти. Наша задача — максимально сделать это место комфортным и доступным для жителей, чтобы они прекрасно за несколько дней знали, где эта точка находится», — сказал журналистам председатель Молодёжного парламента ЛНР Андрей Самойлов, его цитирует РИА Новости.
23 декабря в штабе народного фронта начался сбор подписей в поддержку Путина как кандидата на президентских выборах в России в 2024 году.