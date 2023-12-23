В ЛНР начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина

В Луганской Народной Республике начали сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пункты сбора подписей начали работать в разных населённых пунктах республики. В организации кампании участвует сеть активистов и волонтёров.

«Волонтёры здесь ожидают большое количество людей, которые могут пройти. Наша задача — максимально сделать это место комфортным и доступным для жителей, чтобы они прекрасно за несколько дней знали, где эта точка находится», — сказал журналистам председатель Молодёжного парламента ЛНР Андрей Самойлов, его цитирует РИА Новости.

23 декабря в штабе народного фронта начался сбор подписей в поддержку Путина как кандидата на президентских выборах в России в 2024 году.