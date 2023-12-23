Следователь: разведка Чехии начала вербовать Сафронова ещё в 2012 году

Чешская разведка начала вербовать российского журналиста Ивана Сафронова ещё в 2012 году, тогда это была «безобидная встреча двух коллег», никаких заданий он тогда не получал, с ним начали выстраивать отношения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал следователь ФСБ России Александр Чабан.

«Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова», — сообщил он.

Следствие утверждает, что вербовщиком был гражданин Чехии Мартин Ларыш, отметил ведущий Эдуард Петров в спецрепортаже «Дело Сафронова».

Следователь также рассказал, что Сафронов передавал Ларышу данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах России.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей и приговорил к двум годам ограничения свободы после отбытия срока наказания.