Следователь: разведка Чехии начала вербовать Сафронова ещё в 2012 году
- РИА Новости
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал следователь ФСБ России Александр Чабан.
«Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова», — сообщил он.
Следствие утверждает, что вербовщиком был гражданин Чехии Мартин Ларыш, отметил ведущий Эдуард Петров в спецрепортаже «Дело Сафронова».
Следователь также рассказал, что Сафронов передавал Ларышу данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах России.
5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей и приговорил к двум годам ограничения свободы после отбытия срока наказания.