Следователь ФСБ: Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках России
- РИА Новости
Такие данные он привёл в фильме Эдуарда Петрова «Дело Сафронова».
«Это были военные спутники, которые выполняли определённые задачи, очень важные для Главного разведывательного управления Генерального штаба», — сказал Чабан.
5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей и приговорил к двум годам ограничения свободы после отбытия срока наказания.
В феврале 2023 года Сафронов был этапирован в ИК-7 в Красноярском крае.