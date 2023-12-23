Следователь ФСБ: Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках России

Осуждённый за госизмену Иван Сафронов передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, который представлял чешское разведсообщество, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах России, заявил в эфире «России 24» следователь ФСБ Александр Чабан.

Такие данные он привёл в фильме Эдуарда Петрова «Дело Сафронова».

«Это были военные спутники, которые выполняли определённые задачи, очень важные для Главного разведывательного управления Генерального штаба», — сказал Чабан.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей и приговорил к двум годам ограничения свободы после отбытия срока наказания.

В феврале 2023 года Сафронов был этапирован в ИК-7 в Красноярском крае.