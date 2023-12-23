Гладков: из-за дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

Число раненных в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области возросло до пяти. Инцидент произошёл в Грайворонском округе, там дрон-камикадзе атаковал дорожников, которые проводили на мосту ремонтные работы.

Предварительно стало известно о троих пострадавших, однако ещё двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ», — написал он в Telegram.

Сейчас все пять пострадавших мужчин находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести.