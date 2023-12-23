Песков: Путин не планирует встречу с министрами до конца года

Президент России Владимир Путин фактически провёл итоговую встречу с членами кабинета министров на минувшей неделе, до конца года такая встреча уже не планируется.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Ранее глава государства встретился с лидерами думских фракций. Он назвал встречу содержательной и конкретной.