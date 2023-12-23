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В Мордовии школьник потушил Вечный огонь, бросив в него комок снега

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В Мордовии школьник бросил в Вечный огонь комок снега и потушил пламя, сообщили в Министерстве внутренних дел России.
В Мордовии школьник потушил Вечный огонь, бросив в него комок снега
  • Gettyimages.ru

Сообщается, что всё произошло у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, расположенного на улице Маяковского в городе Рузаевке.

Мальчик объяснил, что бросил снег в Вечный огонь, чтобы проверить, погаснет ли пламя.

«Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной, на учёте в органах внутренних дел не состоит», — рассказали в министерстве.

Сейчас ОМВД России по Рузаевскому району проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о задержании в Кургане женщины, залившей водой Вечный огонь. В отношении неё возбудили уголовное дело.

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