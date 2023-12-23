В Мордовии школьник потушил Вечный огонь, бросив в него комок снега
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Сообщается, что всё произошло у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, расположенного на улице Маяковского в городе Рузаевке.
Мальчик объяснил, что бросил снег в Вечный огонь, чтобы проверить, погаснет ли пламя.
«Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной, на учёте в органах внутренних дел не состоит», — рассказали в министерстве.
Сейчас ОМВД России по Рузаевскому району проводит проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось о задержании в Кургане женщины, залившей водой Вечный огонь. В отношении неё возбудили уголовное дело.