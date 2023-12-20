Залившую водой Вечный огонь женщину задержали в Кургане

Правоохранительные органы задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь в Кургане, говорится в сообщении СУ СК России по Курганской области.

«По предварительным данным, вечером 18 декабря текущего года женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь, и потушила его, залив водой из имеющейся при себе бутылки», — заявило следствие.

СК завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК России (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично).

Также были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения и установлены очевидцы произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Саратове девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в Вечный огонь.