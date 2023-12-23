Выручка резидентов технополиса «Москва» выросла в 2,4 раза с начала года

Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза за январь — сентябрь 2023 года и составила 77 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Всего за время деятельности резидентов технополиса объём выручки достиг 277 млрд рублей.

«Среди лидеров — отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022-го. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок», — отметил Ефимов.

Он также рассказал, что производство электронных и оптических изделий в городе выросло на 25% за первое полугодие 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал итоги работы столичного инновационного кластера i.moscow за пять лет.