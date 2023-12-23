Выручка резидентов технополиса «Москва» выросла в 2,4 раза с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Всего за время деятельности резидентов технополиса объём выручки достиг 277 млрд рублей.
«Среди лидеров — отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022-го. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок», — отметил Ефимов.
Он также рассказал, что производство электронных и оптических изделий в городе выросло на 25% за первое полугодие 2023 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал итоги работы столичного инновационного кластера i.moscow за пять лет.