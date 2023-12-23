RT в Telegram
Подпишись

Пермский водитель такси помог задержать курьера мошенников из Башкирии

Короткая ссылка
В Пермском крае водитель такси помог задержать курьера мошенников, который направлялся к пенсионерке, чтобы забрать у неё 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«Водитель такси получил заказ, ему нужно было доставить двух пассажиров из Оханска в ближайшую деревню. Во время поездки таксист понял, что один из них является курьером мошенников, прибывшим в Пермский край из Башкортостана. Он вышел из автомобиля и сообщил в полицию о своих подозрениях, после чего сделал вид, что заблудился и стал возить пассажиров по улицам, ожидая сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве.

На место направился ближайший отряд ДПС. Выяснилось, что задержанный курьер получил задание от своего куратора забрать деньги у 83-летней женщины. Мошенники заявили ей, что её дочь стала виновницей ДТП.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в СУ СК России по Тюменской области предупредили жителей о мошенниках, которые представляются сотрудниками следственных органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить