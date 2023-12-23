Пермский водитель такси помог задержать курьера мошенников из Башкирии

В Пермском крае водитель такси помог задержать курьера мошенников, который направлялся к пенсионерке, чтобы забрать у неё 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«Водитель такси получил заказ, ему нужно было доставить двух пассажиров из Оханска в ближайшую деревню. Во время поездки таксист понял, что один из них является курьером мошенников, прибывшим в Пермский край из Башкортостана. Он вышел из автомобиля и сообщил в полицию о своих подозрениях, после чего сделал вид, что заблудился и стал возить пассажиров по улицам, ожидая сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве.

На место направился ближайший отряд ДПС. Выяснилось, что задержанный курьер получил задание от своего куратора забрать деньги у 83-летней женщины. Мошенники заявили ей, что её дочь стала виновницей ДТП.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в СУ СК России по Тюменской области предупредили жителей о мошенниках, которые представляются сотрудниками следственных органов.