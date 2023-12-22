RT в Telegram
Подпишись

Жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества

Короткая ссылка
В СУ СК России по Тюменской области предупредили жителей о мошенниках, которые представляются сотрудниками следственных органов.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление.

«Следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, а также пригласить в следственное подразделение для участия в проводимых следственных или процессуальных действиях», — заявила старший помощник руководителя управления Людмила Галстян.

Она рекомендовала не поддаваться уговорам, угрозам и не переводить денежные средства на указанные ими счета.

О действиях злоумышленников следует сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить