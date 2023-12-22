Жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление.
«Следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, а также пригласить в следственное подразделение для участия в проводимых следственных или процессуальных действиях», — заявила старший помощник руководителя управления Людмила Галстян.
Она рекомендовала не поддаваться уговорам, угрозам и не переводить денежные средства на указанные ими счета.
О действиях злоумышленников следует сообщить в полицию.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.