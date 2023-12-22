Жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества

В СУ СК России по Тюменской области предупредили жителей о мошенниках, которые представляются сотрудниками следственных органов.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление.

«Следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, а также пригласить в следственное подразделение для участия в проводимых следственных или процессуальных действиях», — заявила старший помощник руководителя управления Людмила Галстян.

Она рекомендовала не поддаваться уговорам, угрозам и не переводить денежные средства на указанные ими счета.

О действиях злоумышленников следует сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.