Минприроды: новый нацпроект по оздоровлению водоёмов может появиться в России
Об этом информирует РИА Новости.
«Послание президента было по этому поводу, где он неоднократно об этом говорил, и правительство уже занялось этой работой», — сказал министр.
По его словам, в течение года правительство собрало ряд вопросов касательно проблематики, связанной с очисткой рек, возможностью их экологического оздоровления.
Когда может начаться реализация нового нацпроекта, министр не уточнил.
Осенью организаторы акции «Вода России» рассказали об итогах десятого сезона. В 2023 году к уборке берегов водоёмов присоединились участники из 89 регионов.