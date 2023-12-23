Минприроды: новый нацпроект по оздоровлению водоёмов может появиться в России

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что в правительстве страны обсуждается создание нового отдельного нацпроекта по очистке рек и оздоровлению водоёмов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Послание президента было по этому поводу, где он неоднократно об этом говорил, и правительство уже занялось этой работой», — сказал министр.

По его словам, в течение года правительство собрало ряд вопросов касательно проблематики, связанной с очисткой рек, возможностью их экологического оздоровления.

Когда может начаться реализация нового нацпроекта, министр не уточнил.

Осенью организаторы акции «Вода России» рассказали об итогах десятого сезона. В 2023 году к уборке берегов водоёмов присоединились участники из 89 регионов.