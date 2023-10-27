Количество участников акции «Вода России» выросло в полтора раза
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сайт Минприроды.
«За девять месяцев этого года в новых регионах России — Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках — прошло уже 284 уборки, на которые выходили более пяти тысяч человек», — заявил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.
По словам организаторов, общее число волонтёров по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза. Добровольцы сами предлагают места для проведения субботников.
В частности, в Мурманской области прошла акция в рамках форума-фестиваля волонтёров «Арктика: лёд тронулся». Ещё одна акция была проведена на берегах озера Байкал.
Ранее сообщалось, что на реализацию проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выделят 43 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.