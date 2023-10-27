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Количество участников акции «Вода России» выросло в полтора раза

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Организаторы акции «Вода России» рассказали об итогах десятого сезона. В 2023 году к уборке берегов водоёмов присоединились участники из 89 регионов.
Количество участников акции «Вода России» выросло в полтора раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сайт Минприроды.

«За девять месяцев этого года в новых регионах России — Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках — прошло уже 284 уборки, на которые выходили более пяти тысяч человек», — заявил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

По словам организаторов, общее число волонтёров по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза. Добровольцы сами предлагают места для проведения субботников.

В частности, в Мурманской области прошла акция в рамках форума-фестиваля волонтёров «Арктика: лёд тронулся». Ещё одна акция была проведена на берегах озера Байкал.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выделят 43 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.

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