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СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в хищении бюджетных средств

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Заместителя гендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в хищении бюджетных средств.
СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в хищении бюджетных средств
  • РИА Новости

Об этом Следственный комитет сообщает в Telegram.

«Заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя соучастниками преступления.

Во время исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб.

15 декабря пресс-служба УФСБ по Москве и области сообщила, что в Москве осудили сотрудников завода за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 на сумму минимум 50 млн рублей.

16 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить под стражу бывшего временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве.

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