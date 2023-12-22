СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в хищении бюджетных средств

Заместителя гендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в хищении бюджетных средств.

Об этом Следственный комитет сообщает в Telegram.

«Заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя соучастниками преступления.

Во время исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб.

15 декабря пресс-служба УФСБ по Москве и области сообщила, что в Москве осудили сотрудников завода за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 на сумму минимум 50 млн рублей.

16 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить под стражу бывшего временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве.