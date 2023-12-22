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В Ульяновске полицейскому пришлось отстреливаться от нападавших в кафе

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В одной из кальянных в Ульяновске полицейскому пришлось отстреливаться от нападавших.
В Ульяновске полицейскому пришлось отстреливаться от нападавших в кафе
  • РИА Новости

Уточняется, что потасовка произошла 20 декабря.

Несколько мужчин не хотели уходить из заведения после закрытия и оскорбляли сотрудника кальянной.

После этого они накинулись на сделавшего им замечание полицейского.

Ему разбили бутылку об голову, один из нападавших достал нож и попытался ударить им стража порядка. Отбиваясь, полицейский выстрелил из травмата. Двоих нападавших увезли в больницу, полицейскому также понадобилась помощь врачей.

В СУ СК по Ульяновской области рассказали RT, что возбуждено два уголовных дела по факту драки.

Ульяновская полиция на транспорте также проводит служебную проверку.

Ранее суд в Рязани избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции, — его заключили под стражу.

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