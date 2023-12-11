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Подозреваемого в убийстве полицейского в Рязанской области взяли под стражу

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Суд в Рязани избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции, — его заключили под стражу.
Подозреваемого в убийстве полицейского в Рязанской области взяли под стражу
  • Gettyimages.ru

По версии следствия, 6 декабря 2023 года подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья по полицейским, причинив одному из них смертельное ранение. На следующий день стрелка задержали.

«11 декабря 2023 года судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Рязанской области об избрании подозреваемому в посягательстве на жизнь сотрудника полиции меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

В сообщении также отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Ранее в МВД России пообещали оказать помощь семье погибшего в Рязанской области правоохранителя.

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