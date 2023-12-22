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СФ одобрил закон о приоритетном зачислении участников СВО и их детей в колледжи

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Закон, наделяющий участников СВО и их детей правом на приоритетное зачисление в колледжи и техникумы, получил одобрение Совета Федерации. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.
СФ одобрил закон о приоритетном зачислении участников СВО и их детей в колледжи
  • РИА Новости

В публикации говорится, что право на зачисление в колледжи и техникумы в первоочередном порядке также получат дети медработников, умерших в результате инфицирования коронавирусом при исполнении ими трудовых обязанностей.

«Кроме того, детям указанных лиц предоставляется право на зачисление без вступительных испытаний для обучения во всех общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Кировской области продлят меры поддержки для участников СВО, а также членов их семей.

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