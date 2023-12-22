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В Кировской области продлят меры поддержки для участников СВО и членов их семей

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Меры поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, а также членов их семей продлят в 2024 году в Кировской области.

Об этом сообщает progorod43.

Губернатор Александр Соколов в своём Telegram-канале сообщил, что подписал постановление о введении новой меры — компенсации стоимости питания ребёнку участника СВО, обучающемуся в областных колледжах и техникумах.

«Эта мера стала 36-й из введённых в нашем регионе с начала спецоперации», — отметил глава региона.

По его словам, в 2024 году вся помощь и все меры поддержки будут продлены для участников СВО — как для тех, кто ещё исполняет свой долг, так и для тех, кто уже вернулся домой.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании в третьем чтении приняли новый закон о занятости, предлагающий наделить участников СВО и их родственников правом на приоритетное трудоустройство.

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