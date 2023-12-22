Кириенко: молодёжными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодёжные столицы — Москва, Владивосток», — сообщил он.
Уточняется, что претендентами на почётное звание были пять городов: Владивосток, Москва, Омск, Красноярск и Мурманск.
В прошлом году молодёжной столицей был Нижний Новгород.
12 декабря сообщалось, что школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где им провели экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.