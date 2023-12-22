Кириенко: молодёжными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе вручения премии «Время молодых» заявил, что Москва и Владивосток станут молодёжными столицами России в 2024 году.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодёжные столицы — Москва, Владивосток», — сообщил он.

Уточняется, что претендентами на почётное звание были пять городов: Владивосток, Москва, Омск, Красноярск и Мурманск.

В прошлом году молодёжной столицей был Нижний Новгород.

12 декабря сообщалось, что школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где им провели экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.