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Кириенко: молодёжными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе вручения премии «Время молодых» заявил, что Москва и Владивосток станут молодёжными столицами России в 2024 году.
Кириенко: молодёжными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодёжные столицы — Москва, Владивосток», — сообщил он.

Уточняется, что претендентами на почётное звание были пять городов: Владивосток, Москва, Омск, Красноярск и Мурманск.

В прошлом году молодёжной столицей был Нижний Новгород.

12 декабря сообщалось, что школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где им провели экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.

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