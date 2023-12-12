Школьникам из новых регионов провели экскурсию на выставке «Россия» на ВДНХ

Школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где провели им экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.

Замгендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина пообщалась с молодёжью из новых регионов и вручила им дипломы и сувениры.

«Наша выставка — про достижения. Все достижения зависят от человека: сначала появляется мечта, потом трудолюбие, и в итоге рождаются результаты и достижения», — отметила она.

Звягина пожелала, чтобы мечты ребят реализовались и ими гордились семья и вся страна.

Как отметили организаторы выставки, ребята очень воодушевились экспозицией и отметили, что она хорошо отражает прошлое и вдохновляет творить будущее.

«Стенд Луганской Народной Республики очень близок моему сердцу и отражает историю народа. Это как будто новая вселенная. Приглашаю всех посетить выставку «Россия», — сказал Иван из ЛНР.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» 10 декабря прошли дни двух регионов — Луганской Народной Республики и Чечни. Достижения республик представили лидер ЛНР Леонид Пасечник и чеченский премьер Муслим Хучиев.