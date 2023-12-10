ЛНР и Чечня продемонстрировали свои достижения на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» 10 декабря прошли дни двух регионов — Луганской Народной Республики и Чечни. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель чеченского правительства Муслим Хучиев представили наиболее важные достижения своих регионов и пути дальнейшего развития.

Пасечник отметил, что в 2014 году начался долгий путь республики домой — в Россию.

«Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого. Луганщина — это люди самых разных специальностей и профессий. Сегодня, в день региона, с нами наши защитники: для каждого из вас сделаем всё возможное», — подчеркнул глава ЛНР.

Муслим Хучиев, со своей стороны, отметил, что на презентации Чеченской Республики у каждого есть возможность поближе познакомиться с этим регионом.

«Эта выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей республики. Экспозиция на стенде республики визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине», — сказал он, зачитывая приветственный адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Луганщина сейчас активно проходит фазу восстановления после недавнего периода нестабильности и боевых действий, здесь уже удалось перезапустить работу ряда осевых производств, в том числе Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове.

Приходят в регион и новые инвесторы, в том числе в аграрную промышленность. Так, недавно был построен новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства. Не менее активно восстанавливается научно-образовательный потенциал республики. В ЛНР, например, открылись научные лаборатории в Донбасском государственном техническом университете.

На инновационном развитии фокусируется и Чечня. Гости стенда могли увидеть, например, результаты применения карбонового полигона — одного из первых в России объектов, исследующих климатические изменения. Была продемонстрирована и модель интеллектуальной солнечной электростанции, разработанная молодыми учёными республики.

Высокую оценку результатам экономического и социального развития Чечни дал вице-премьер Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.

«Я хочу отметить, что Чеченская Республика вызывает огромный интерес: её история и культура, которые представлены здесь, на выставке-форуме «Россия». Мы видим, как много посетителей, сколько людей интересуются достижениями Чеченской Республики, а самое главное — вызывает большой интерес, как она будет развиваться в будущем, поскольку сегодня это действительно один из самых динамично развивающихся регионов», — подчеркнул Новак.

Сегодня Чечня — это безопасное место с высоким уровнем развития и инвестиций, отметил он.

Ранее на выставке-форуме «Россия» прошла премьера документального фильма производства RT «Спасибо, Родная!».