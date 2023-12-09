На выставке «Россия» прошла премьера фильма производства RT «Спасибо, Родная!»

На площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошла премьера документального фильма производства RT «Спасибо, Родная!».

Данный фильм — это история современной России, которую пишут её граждане. Среди них как врачи, учителя, строители, так и знаменитости, прославившие Россию на весь мир.

В съёмках приняли участие такие звёзды мирового масштаба, как народный артист России пианист Денис Мацуев, российский шахматист Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, певец SHAMAN и российский актёр театра и кино Егор Бероев. Они на несколько дней вернулись на свою малую родину, чтобы поделиться сокровенными воспоминаниями из детства и юности.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» на ВДНХ состоится премьера фильма производства RT «Спасибо, Родная!».