На выставке «Россия» на ВДНХ состоится премьера фильма производства RT «Спасибо, Родная!»

В Москве на международной выставке «Россия» на ВДНХ 8 декабря состоится премьера документального фильма производства RT «Спасибо, Родная!».

В съёмках приняли участие такие звёзды мирового масштаба, как народный артист России пианист Денис Мацуев, российский шахматист Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, певец SHAMAN и российский актёр театра и кино Егор Бероев.

В рамках проекта ведущие артисты, актёры, режиссёры, спортсмены, музыканты на несколько дней вернулись на свою малую родину, в регионы, где родились и выросли.

В фильме они делятся со зрителем сокровенными воспоминаниями из прошлого, а также открывают для себя, как за четверть века вместе с ними «выросли» и их город, и регион, и вся Россия.



После показа состоится обсуждение фильма с его авторами и героями.

Попасть на премьеру можно, пройдя регистрацию на сайте международной выставки-форума «Россия» в разделе «Афиша».

В рамках показа фильма «Спасибо, Родная!» состоится презентация нового онлайн-кинотеатра документального кино arteldoc.tv, запущенного телеканалом RT.

Это первая бесплатная площадка, на которой собраны документальные ленты со всего мира. Сейчас к просмотру доступно более 500 кинолент на русском и английском языках. Это фильмы RT, коллекция MovieStart, фильмы «Петербургского дневника», независимых российских документальных киностудий и документалистов стран Азии и Африки.