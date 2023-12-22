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Автоэксперт Колодочкин: машину зимой нужно мыть не реже раза в неделю

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Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как часто нужно мыть автомобиль в зимний период.

«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остаётся вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Колодочкин, переменчивая погода с оттепелью не требует принятия каких-либо дополнительных мер, так как кузова современных машин довольно хорошо защищены от воздействия влаги.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что для современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.

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