Автоэксперт Колодочкин: машину зимой нужно мыть не реже раза в неделю

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как часто нужно мыть автомобиль в зимний период.

«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остаётся вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Колодочкин, переменчивая погода с оттепелью не требует принятия каких-либо дополнительных мер, так как кузова современных машин довольно хорошо защищены от воздействия влаги.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что для современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.