Кабмин России одобрил поправки о лишении статуса уехавших из страны адвокатов

Правительство России одобрило ряд поправок к проекту закона об адвокатуре. Одна из них предусматривает лишение статуса адвокатов, выехавших из России на срок более одного года.

Заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын сообщил, что одобренные правительством поправки предусматривают новое основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты — выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы России.

Замминистра уточнил, что это правило не затронет адвокатов, «которые выехали для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы Российской Федерации органами государственной власти или российскими организациями, и по иным уважительным причинам».

Среди других одобренных поправок — создание единого государственного реестра адвокатов, который будет содержать сведения о статусе адвоката, номере его удостоверения, членстве в региональной палате.

Также законопроектом повышаются требования к кандидатам в адвокаты.

«Претендующие на получение статуса адвоката должны будут иметь высшее юридическое образование одновременно по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» и диплом бакалавра по направлениям подготовки «Юриспруденция» или «Обеспечение законности и правопорядка», — пояснил заместитель министра.

Ранее юрист и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш поддержала идею лишения статуса адвоката при проживании за границей.