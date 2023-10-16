Юрист Ярмуш поддержала идею лишения статуса адвоката при проживании за границей

Адвокат и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение правительства лишать статуса адвоката тех из них, кто постоянно проживает за границей.

Специалист отметила, что поддерживает данное предложение.

«Надо вносить изменения в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Поскольку адвокаты, когда уезжают из России и начинают вести деятельность, направленную против её интересов и безопасности, имея при этом статус адвоката, тем самым дискредитируют российскую адвокатуру», — считает Ярмуш.

Она добавила, что, уезжая из страны, адвокаты не могут оказывать юридическую помощь гражданам России, поэтому лишение их статуса в данном случае «законно обосновано и полностью соответствует Конституции».

Ранее агентство ТАСС сообщило, что кабмин предлагает лишать статуса адвоката тех из них, кто уехал на постоянное проживание за границу.

Исключения будут составлять выезд для лечения или обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями.