Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Telegram
- Legion-Media
В сообщении отмечается, что мошенники создают фейковые аккаунты банков, после чего рассылают потенциальным жертвам сообщения с новостями и рекламой, которая завоёвывает их доверие.
Затем жертвам предлагают страхование якобы оформленного ими ранее кредита. В ответ на заявления, что никаких кредитов они не брали, мошенники предлагают разобраться в ситуации, после чего с жертвами связывается представитель «службы безопасности банка».
«Дальше разворачивается классический сценарий обмана, в результате которого мошенники похищают деньги со счетов жертвы или даже убеждают взять кредит», — рассказали в ведомстве.
Ранее жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества, связанной со звонками от якобы представителей следственных органов.