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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Telegram

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Мессенджер Telegram стал инструментом в руках мошенников. О новой схеме обмана с использованием популярного приложения рассказали в пресс-службе полиции Южного Урала.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Telegram
  • Legion-Media

В сообщении отмечается, что мошенники создают фейковые аккаунты банков, после чего рассылают потенциальным жертвам сообщения с новостями и рекламой, которая завоёвывает их доверие.

Затем жертвам предлагают страхование якобы оформленного ими ранее кредита. В ответ на заявления, что никаких кредитов они не брали, мошенники предлагают разобраться в ситуации, после чего с жертвами связывается представитель «службы безопасности банка».

«Дальше разворачивается классический сценарий обмана, в результате которого мошенники похищают деньги со счетов жертвы или даже убеждают взять кредит», — рассказали в ведомстве.

Ранее жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества, связанной со звонками от якобы представителей следственных органов.

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