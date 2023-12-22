Лавров заявил об отсутствии реакции ЮНЕСКО на атаку БПЛА на Кремль

Попытка украинских беспилотных летательных аппаратов атаковать Кремль так и не удостоилась какой-либо реакции со стороны представителей ЮНЕСКО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на общем собрании российской комиссии по делам ЮНЕСКО, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идёт о прямом мандате учреждения. Однако какой-либо реакции от ЮНЕСКО так и не последовало.

«Как не дождались и осуждения со стороны генерального директора [ЮНЕСКО], француженки Одре Азуле, убийства сотрудников российских средств массовой информации, хотя речь идёт в данных случаях о прямом мандате ЮНЕСКО», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД России заявил о двойных стандартах в проталкиваемых Западом решениях ЮНЕСКО.