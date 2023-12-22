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Лавров заявил об отсутствии реакции ЮНЕСКО на атаку БПЛА на Кремль

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Попытка украинских беспилотных летательных аппаратов атаковать Кремль так и не удостоилась какой-либо реакции со стороны представителей ЮНЕСКО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил об отсутствии реакции ЮНЕСКО на атаку БПЛА на Кремль
  • РИА Новости

Выступая на общем собрании российской комиссии по делам ЮНЕСКО, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идёт о прямом мандате учреждения. Однако какой-либо реакции от ЮНЕСКО так и не последовало.

«Как не дождались и осуждения со стороны генерального директора [ЮНЕСКО], француженки Одре Азуле, убийства сотрудников российских средств массовой информации, хотя речь идёт в данных случаях о прямом мандате ЮНЕСКО», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД России заявил о двойных стандартах в проталкиваемых Западом решениях ЮНЕСКО.

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