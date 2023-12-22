Лавров заявил об отсутствии реакции ЮНЕСКО на атаку БПЛА на Кремль
- РИА Новости
Выступая на общем собрании российской комиссии по делам ЮНЕСКО, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идёт о прямом мандате учреждения. Однако какой-либо реакции от ЮНЕСКО так и не последовало.
«Как не дождались и осуждения со стороны генерального директора [ЮНЕСКО], француженки Одре Азуле, убийства сотрудников российских средств массовой информации, хотя речь идёт в данных случаях о прямом мандате ЮНЕСКО», — заявил Лавров.
Ранее сообщалось, что глава МИД России заявил о двойных стандартах в проталкиваемых Западом решениях ЮНЕСКО.