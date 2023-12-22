Полицейские спасли водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Об этом сообщает ГИБДД республики.
По предварительным данным ведомства, 58-летний водитель не справился с управлением и упал с десятиметровой высоты.
«Полицейские вызвали «скорую», вместе с медиками вытащили пострадавшего из искорёженного автомобиля и поместили в карету скорой помощи, — говорится в сообщении.
Ранее водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане.