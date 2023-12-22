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Полицейские спасли водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии

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Иномарка упала с моста в Чувашии, полицейские и медики спасли водителя автомобиля.
Полицейские спасли водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом сообщает ГИБДД республики.

По предварительным данным ведомства, 58-летний водитель не справился с управлением и упал с десятиметровой высоты.

«Полицейские вызвали «скорую», вместе с медиками вытащили пострадавшего из искорёженного автомобиля и поместили в карету скорой помощи, — говорится в сообщении.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане.

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