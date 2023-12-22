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Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих детей из Белгородской области

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Два брата девяти и 17 лет и их 12-летняя сестра, граждане России, вернулись сегодня с Украины в Россию.
Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих детей из Белгородской области
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом RT сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой во взаимодействии с украинской стороной, при участии сотрудников Пограничной службы ФСБ России и представителей Государства Катар три ребёнка вернулись с Украины в родную семью в Белгородской области», — сказал представитель пресс-службы детского омбудсмена.

Встреча детей с родителями состоялась в Белгороде. В декабре 2021 года родители привезли детей к бабушке погостить. В связи с семейными обстоятельствами родители приняли решение на некоторое время оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород. Дети пошли в местную школу. С началом специальной военной операции родители неоднократно предпринимали попытки вернуть детей, но безуспешно.

«В диалоге с украинской стороной при посредничестве Государства Катар была достигнута договорённость о возвращении несовершеннолетних в Российскую Федерацию в сопровождении бабушки», — уточнил собеседник RT.

Он добавил, что правительство Белгородской области окажет семье всю необходимую помощь.

Ранее RT сообщал, что 19 декабря с помощью детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и властей Катара в Россию с Украины вернулся мальчик, проживавший у бабушки в Винницкой области. Таким образом, в Россию с Украины вернулись уже пятеро детей.

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