В Мордовии начали проверку из-за затушившего пламя Вечного огня подростка
- РИА Новости
В региональном главке МВД уточнили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьёй об уничтожении или о повреждении воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений.
«В ходе проводимых мероприятий полицейские установили участника инцидента. Им оказался десятилетний подросток», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о задержании в Кургане женщины, залившей водой Вечный огонь. В отношении неё возбудили уголовное дело.