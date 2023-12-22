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В Мордовии начали проверку из-за затушившего пламя Вечного огня подростка

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Саранске, где подросток потушил снежком пламя Вечного огня перед памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Мордовия.
В Мордовии начали проверку из-за затушившего пламя Вечного огня подростка
  • РИА Новости

В региональном главке МВД уточнили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьёй об уничтожении или о повреждении воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений.

«В ходе проводимых мероприятий полицейские установили участника инцидента. Им оказался десятилетний подросток», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании в Кургане женщины, залившей водой Вечный огонь. В отношении неё возбудили уголовное дело.

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