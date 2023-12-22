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Гендиректором автодилера «Рольф» назначили Алексея Гуляева

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Генеральным директором автомобильного дилера «Рольф» с 22 декабря назначили Алексея Гуляева, сообщила пресс-служба компании.
Гендиректором автодилера «Рольф» назначили Алексея Гуляева
  • РИА Новости

Ранее эту должность с 2017 года занимала Светлана Виноградова. Как уточнили в компании, она назначена первым заместителем Гуляева.

«Операционное управление «Рольфом» по-прежнему останется под её руководством. Команда менеджмента продолжит эффективное управление компанией», — приводит сообщение Интерфакс.

Кроме того, в компании отметили, что передача активов «Рольфа» во временное управление Росимущества не повлияет на деятельность автодилера.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это решение связано с целесообразностью в экономической сфере.

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