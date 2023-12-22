Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, во временное управление Росимущества переходят 660 759 610 акций «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс Лимитед», и 15 198 акций компании, принадлежащих «Рольф моторс».

Кроме того, Путин передал Росимуществу все доли в капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.