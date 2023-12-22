Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, во временное управление Росимущества переходят 660 759 610 акций «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс Лимитед», и 15 198 акций компании, принадлежащих «Рольф моторс».
Кроме того, Путин передал Росимуществу все доли в капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».
Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.