RT в Telegram
Подпишись

Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества.
Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества
  • © Наталья Селиверстова

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно указу, во временное управление Росимущества переходят 660 759 610 акций «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс Лимитед», и 15 198 акций компании, принадлежащих «Рольф моторс».

Кроме того, Путин передал Росимуществу все доли в капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить