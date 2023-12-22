В аэропорту Калуги отменили план «Ковёр»
Международный аэропорт Калуга заявил о снятии плана «Ковёр», который был введён в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале аэропорта.
«План «Ковёр» снят. Все самолёты возвращаются к выполнению своих рейсов», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что план «Ковёр» был введён в международном аэропорту Калуга.
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