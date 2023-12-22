В аэропорту Калуги отменили план «Ковёр»

Международный аэропорт Калуга заявил о снятии плана «Ковёр», который был введён в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.

РИА Новости

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале аэропорта. «План «Ковёр» снят. Все самолёты возвращаются к выполнению своих рейсов», — отмечается в заявлении. Ранее сообщалось, что план «Ковёр» был введён в международном аэропорту Калуга.