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В аэропорту Калуги отменили план «Ковёр»

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Международный аэропорт Калуга заявил о снятии плана «Ковёр», который был введён в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.
В аэропорту Калуги отменили план «Ковёр»
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале аэропорта.

«План «Ковёр» снят. Все самолёты возвращаются к выполнению своих рейсов», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что план «Ковёр» был введён в международном аэропорту Калуга.

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