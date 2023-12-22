План «Ковёр» введён в международном аэропорту Калуга
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом говорится в заявлении в Telegram аэропорта.
«В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилёты из/в международный аэропорт Калуга. Самолёты, находящиеся в полёте, были перенаправлены на запасные аэродромы», — отмечается в сообщении.
В заявлении указывается, что после снятия соответствующего режима все воздушные суда вернутся к выполнению рейсов.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории Дзержинского района региона.