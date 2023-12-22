RT в Telegram
Подпишись

План «Ковёр» введён в международном аэропорту Калуга

Короткая ссылка
Международный аэропорт Калуга заявил о введении плана «Ковёр» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.
План «Ковёр» введён в международном аэропорту Калуга
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом говорится в заявлении в Telegram аэропорта.

«В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилёты из/в международный аэропорт Калуга. Самолёты, находящиеся в полёте, были перенаправлены на запасные аэродромы», — отмечается в сообщении.

В заявлении указывается, что после снятия соответствующего режима все воздушные суда вернутся к выполнению рейсов.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории Дзержинского района региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить