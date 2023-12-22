План «Ковёр» введён в международном аэропорту Калуга

Международный аэропорт Калуга заявил о введении плана «Ковёр» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.

Об этом говорится в заявлении в Telegram аэропорта.

«В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилёты из/в международный аэропорт Калуга. Самолёты, находящиеся в полёте, были перенаправлены на запасные аэродромы», — отмечается в сообщении.

В заявлении указывается, что после снятия соответствующего режима все воздушные суда вернутся к выполнению рейсов.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории Дзержинского района региона.