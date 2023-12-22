Суд в Москве оштрафовал критика Долина за нарушение закона об иноагентах
- РИА Новости
В сообщении указывается, что Долина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Решением суда Долину было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве за отсутствие плашки иноагента оштрафовали экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского**.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.