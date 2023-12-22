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Суд в Москве оштрафовал критика Долина за нарушение закона об иноагентах

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Савёловский районный суд города Москвы оштрафовал кинокритика Антона Долина* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Суд в Москве оштрафовал критика Долина за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что Долина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Решением суда Долину было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве за отсутствие плашки иноагента оштрафовали экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского**.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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