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Путин примет участие в заседании высшего Евразийского экономсовета 25 декабря

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Президент России Владимир Путин примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета, который состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Путин примет участие в заседании высшего Евразийского экономсовета 25 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что в ходе заседания совета участники подведут итоги работы ЕАЭС, а также обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.

Кроме того, на саммите планируется подписать декларацию о дальнейшем развитии организации до 2030 года и на период до 2045 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.

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