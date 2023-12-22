Путин примет участие в заседании высшего Евразийского экономсовета 25 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что в ходе заседания совета участники подведут итоги работы ЕАЭС, а также обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.
Кроме того, на саммите планируется подписать декларацию о дальнейшем развитии организации до 2030 года и на период до 2045 года.
Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.