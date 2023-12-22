Мишустин: ФРП получит 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Фонд развития промышленности (ФРП) получит дополнительно 39 млрд рублей на ключевые проекты ведущих российских автомобильных производителей. Об этом сообщил 22 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выступая на заседании кабинета министров, Мишустин отметил, что дополнительная мера поддержки призвана гарантировать дальнейшее производство в условиях оказываемого на Россию санкционного давления.

«Окажем ей (автомобильной отрасли) дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее сообщалось, что отечественные и китайские бренды заняли более 90% рынка новых автомобилей в России.