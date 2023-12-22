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Мишустин: ФРП получит 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома

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Фонд развития промышленности (ФРП) получит дополнительно 39 млрд рублей на ключевые проекты ведущих российских автомобильных производителей. Об этом сообщил 22 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выступая на заседании кабинета министров, Мишустин отметил, что дополнительная мера поддержки призвана гарантировать дальнейшее производство в условиях оказываемого на Россию санкционного давления.

«Окажем ей (автомобильной отрасли) дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее сообщалось, что отечественные и китайские бренды заняли более 90% рынка новых автомобилей в России.

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