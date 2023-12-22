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Фигурант дела об убийстве чиновника в Краснодаре дал показания о причастности СБУ

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Убийство замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого было организовано сотрудниками СБУ. Об этом в ходе допроса сообщил Сергей Денисенко — подозреваемый по делу об убийстве чиновника.
Фигурант дела об убийстве чиновника в Краснодаре дал показания о причастности СБУ
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края, Денисенко вину признал в полном объёме. Он сообщил, где хранил оружие и боеприпасы к нему, и рассказал, каким маршрутом передвигался до и после совершения преступления.

Помимо этого, подозреваемый рассказал, что организацией убийства чиновника занимались сотрудники СБУ. По словам Денисенко, именно от них он получал указания по реализации задуманного преступления.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что за последние 20 месяцев украинские спецслужбы совершили десятки убийств.

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