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В Москве в феврале пройдёт фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

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В Москве с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве состоится II Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев», посвящённый героям специальной военной операции.

В программу фестиваля войдёт порядка 20 документальных фильмов о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это работы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран.

В рамках мероприятия состоятся встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.

Первый фестиваль «RT.Док: Время героев» состоялся в 2023 году в годовщину начала СВО. За нынешний год он прошёл в семи городах России: Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. Фестиваль поехал и в Донбасс — кинопоказы прошли по линии фронта в пяти подразделениях ВС России, а также в госпитале. Кроме того, фильмы фестиваля показывали в Турции.

«Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но, проводя наш фестиваль «RT.Док: Время героев», убедились в том, что интерес к документалистике высок», — заявила генеральный продюсер «RT.Док: Время героев», руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

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