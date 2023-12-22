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Песков заявил об актуальности для России миграционной темы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об актуальности для страны миграционной темы.
Песков заявил об актуальности для России миграционной темы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня, это первое. Второе, вы знаете сбалансированную позицию президента Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансированная, вот», — заявил он.

При этом Песков добавил, что существующая миграционная система требует постоянного совершенствования, что и будет делаться. В настоящий момент уже готовится перечень поручений по этому вопросу.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что проблема миграции в России непростая, важно, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.

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