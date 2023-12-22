Песков заявил об актуальности для России миграционной темы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об актуальности для страны миграционной темы.

«Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня, это первое. Второе, вы знаете сбалансированную позицию президента Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансированная, вот», — заявил он.

При этом Песков добавил, что существующая миграционная система требует постоянного совершенствования, что и будет делаться. В настоящий момент уже готовится перечень поручений по этому вопросу.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что проблема миграции в России непростая, важно, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.