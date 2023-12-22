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В Свердловской области проводят проверку после высадки школьника из автобуса

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Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту высадки кондуктором школьника из автобуса в Краснотурьинске.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, кондуктор высадил 14-летнего подростка из автобуса, так как он не смог оплатить проезд картой.

Как отметили в прокуратуре региона, с мая 2021 года водитель и контролёр не имеют права выгонять из автобуса, трамвая и троллейбуса детей до 16 лет, которые не смогли оплатить проезд и едут без взрослых.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ребёнка высадили из автобуса на дороге у леса.

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