В Свердловской области проводят проверку после высадки школьника из автобуса

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту высадки кондуктором школьника из автобуса в Краснотурьинске.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, кондуктор высадил 14-летнего подростка из автобуса, так как он не смог оплатить проезд картой.

Как отметили в прокуратуре региона, с мая 2021 года водитель и контролёр не имеют права выгонять из автобуса, трамвая и троллейбуса детей до 16 лет, которые не смогли оплатить проезд и едут без взрослых.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ребёнка высадили из автобуса на дороге у леса.