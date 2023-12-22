ФАС сообщила о появлении в продаже авиабилетов на праздники по сниженным ценам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после её рекомендаций авиакомпаниям по ценам на полёты в новогодние праздники зафиксировала появление в продаже билетов по сниженным до 39% ценам.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Отмечается, что ФАС обратила внимание российских авиаперевозчиков на цены на билеты в период новогодних праздников. После проведённого анализа ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на билеты в период большого спроса. «В результате проведённой службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7 до 39% ценам», — говорится в сообщении. Ранее аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых самобытных регионов России.