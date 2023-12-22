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ФАС сообщила о появлении в продаже авиабилетов на праздники по сниженным ценам

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после её рекомендаций авиакомпаниям по ценам на полёты в новогодние праздники зафиксировала появление в продаже билетов по сниженным до 39% ценам.
ФАС сообщила о появлении в продаже авиабилетов на праздники по сниженным ценам
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ФАС обратила внимание российских авиаперевозчиков на цены на билеты в период новогодних праздников.

После проведённого анализа ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на билеты в период большого спроса.

«В результате проведённой службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7 до 39% ценам», — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых самобытных регионов России. 

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