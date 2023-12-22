Иноагента Мунтяна оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.
«Мунтян Павел Андреевич признан виновным... ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В апреле в Минюсте России сообщили о включении Павла Мунтяна в реестр иноагентов.
В ведомстве заявили, что Мунтян выступал против СВО и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.