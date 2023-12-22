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В Свердловской области закопавшая младенца в сугробе мать находится под охраной

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Жительница Свердловской области, которая закопала своего новорождённого ребёнка в сугробе, находится в больнице под охраной полиции.

Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, жительница села Свободное сказала супругу, что у неё заболела спина и она пойдёт в клинику, а сама отправилась в баню к своему свёкру, где родила ребёнка.

В это время свёкор случайно заехал на дачу и обнаружил там невестку с младенцем. Пока он отлучился, женщина закопала новорождённого в сугробе, однако мужчина нашёл его, вызвал участкового и скорую помощь.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность 20-летней матери новорождённого, которая положила ребёнка в пакет и отнесла в сугроб под окнами квартиры, в которой проживала.

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