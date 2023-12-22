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Московский суд вынес приговор обвиняемым в избиении съёмочной группы

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Нагатинский районный суд Москвы признал виновными фигурантов дела об избиении съёмочной группы.
Московский суд вынес приговор обвиняемым в избиении съёмочной группы
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Фигурант Ислам Кадыров получил два года колонии с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второй фигурант, Омар Ибрагимов, приговорён к лишению свободы сроком восемь месяцев.

«На основании ч. 2 ст. 53.1 УК России («Принудительные работы») назначенное Ибрагимову наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы сроком восемь месяцев с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы», — говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что Симоновский суд Москвы назначил условное наказание сотруднику бизнес-центра за препятствие работе съёмочной группы ВГТРК.

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