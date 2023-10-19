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Суд в Москве назначил условный срок мужчине за нападение на журналистов ВГТРК

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Симоновский суд Москвы назначил условное наказание сотруднику бизнес-центра за препятствие работе съёмочной группы ВГТРК.
Суд в Москве назначил условный срок мужчине за нападение на журналистов ВГТРК
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года», — приводит сообщение ТАСС.

По данным суда, в апреле съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» снимала репортаж о деятельности общественной организации, в то время как сотрудник этой организации воспрепятствовал работе группы и применил физическую силу к корреспонденту.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбуждено по факту угроз военкору «Известий» Валентину Трушнину.

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