Суд в Москве назначил условный срок мужчине за нападение на журналистов ВГТРК

Симоновский суд Москвы назначил условное наказание сотруднику бизнес-центра за препятствие работе съёмочной группы ВГТРК.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года», — приводит сообщение ТАСС.

По данным суда, в апреле съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» снимала репортаж о деятельности общественной организации, в то время как сотрудник этой организации воспрепятствовал работе группы и применил физическую силу к корреспонденту.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбуждено по факту угроз военкору «Известий» Валентину Трушнину.