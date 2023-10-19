Узнать больше

Прокуратура сообщила о возбуждении дела по факту угроз журналисту «Известий»

Короткая ссылка
Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбуждено по факту угроз военкору «Известий» Валентину Трушнину. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Прокуратура сообщила о возбуждении дела по факту угроз журналисту «Известий»
  • РИА Новости

«По материалам, поступившим из прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, возбуждено уголовное дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)», — говорится в заявлении.

В прокуратуре напомнили, что злоумышленники нанесли рисунки на входную дверь квартиры журналиста и пол подъезда.

Ранее сообщалось, что два человека нарисовали пентаграмму возле квартиры военкора «Известий», а также звонили ему и оставляли сообщения с угрозами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить