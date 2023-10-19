Прокуратура сообщила о возбуждении дела по факту угроз журналисту «Известий»

Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбуждено по факту угроз военкору «Известий» Валентину Трушнину. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«По материалам, поступившим из прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, возбуждено уголовное дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)», — говорится в заявлении.

В прокуратуре напомнили, что злоумышленники нанесли рисунки на входную дверь квартиры журналиста и пол подъезда.

Ранее сообщалось, что два человека нарисовали пентаграмму возле квартиры военкора «Известий», а также звонили ему и оставляли сообщения с угрозами.