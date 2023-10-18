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Прокуратура Москвы инициирует возбуждение дела из-за угроз военкору «Известий»

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Прокуратура Москвы инициирует возбуждение уголовного дела из-за угроз в адрес военкора «Известий» Валентина Трушнина.
Прокуратура Москвы инициирует возбуждение дела из-за угроз военкору «Известий»
  • РИА Новости

Об этом заявили в надзорном ведомстве.

Как пишет ТАСС, два человека нарисовали пентаграмму возле квартиры военкора «Известий», а также звонили ему и оставляли сообщения с угрозами.

По данным прокуратуры, поскольку Трушнин является военкором и освещает ход проведения СВО, имеются достаточные основания полагать, что данные действия злоумышленников направлены на воспрепятствование журналистской деятельности.

«В этой связи прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 144 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — заявили в надзорном ведомстве.

В сентябре уголовное дело было возбуждено после того, как обозревателю РИА Новости Тимофею Сергейцеву под дверь квартиры подбросили голову свиньи.

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