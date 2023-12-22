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Лингвист Белан назвала способы улучшить запоминание информации

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Кандидат лингвистических наук, преподаватель английского, основатель Intellect language school Диана Белан дала рекомендации, как улучшить процесс запоминания информации.

Как отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru», в настоящее время педагоги активно используют мнемотехнику, когда образуется ассоциативная связь и происходит постановка «якоря» на изучаемые слова.

Также популярен метод майнд-карт (или «умные карты») — запоминание через наглядное структурирование информации. По мнению Белан, этот способ поможет ребёнку выучить материал по любому школьному предмету и превратит учёбу в игру.

«Регулярно пересматривайте и повторяйте майнд-карту: через 20 минут, через час, через девять часов, два дня, шесть дней, месяц. Тогда материал попадёт в «долговременную» память и не выветрится из головы сразу после урока», — заключила лингвист.

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